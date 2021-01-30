Чтобы не стать жертвой уличных, телефонных и СМС-мошенников, нужно резко прервать с ними контакт, игнорировать незнакомцев и не переходить по сомнительным ссылкам. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью Пятому каналу.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт. Если вам звонят из банка с вопросом, не снимали ли у вас деньги, следует прервать разговор», — сказала эксперт.

Второй совет психолога касается предложений, которые делают незнакомые люди на улице. «Если к вам подошли на улице и предлагают приобрести что-то, оформить страховку, оплатить лечение, прервите разговор», — посоветовала психолог. По ее словам, отвечать нужно так, чтобы мошенник понял, что вы не намерены продолжать беседу.

Один из самых популярных видов обмана — СМС-сообщения. Если вам пришло сообщение с незнакомого номера, в котором есть ссылка на сайт, — не переходите. Если же сначала пришло СМС, а потом вам позвонили, не предпринимайте никаких действий.

Коротина-Гессе объяснила, что данный способ может идти в связке с телефонным звонком: на номер приходит сообщение о якобы ошибочном зачислении средств на счет или с проверочным кодом, за ним поступает звонок с просьбой пройти по ссылке в СМС или переслать код на другой номер. Ольга пояснила, что этого ни в коем случае делать нельзя, иначе можно потерять часть своих средств.