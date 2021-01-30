Доля безналичных платежей в российской экономике в этом году может вырасти до 75%, что является наибольшим уровнем за все время наблюдений, а к 2022 году показатель способен достигнуть отметки 80%, рассказали RT специалисты сервиса CloudPayments.

По словам экспертов компании, россияне в последние годы все чаще отказываются от бумажных денег в пользу оплаты товаров и услуг картой либо бесконтактным способом. В связи с этим доля безналичных расчетов в стране непрерывно увеличивается.

По оценке Центробанка, в 2014 году в общем объеме расчетов в розничной торговле на электронную оплату приходилось только порядка 25% операций. К 2018 году показатель достиг 53%, в 2019-м вырос до 64,7%. По предварительной оценке Банка России, в 2020 году значение превысило 70%.

По мнению гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, пандемия и связанные с ней ограничения заметно ускорили переход розничной торговли в России на безналичный расчет. Введение карантинных мер и перевод многих граждан на дистанционную занятость спровоцировали в стране рекордный рост интернет-торговли.

«По нашим данным, средний дневной оборот онлайн-продаж за прошедший год вырос в два раза. Даже по мере ослабления ограничений покупательская активность россиян в Интернете не снизилась, а вместе с ней продолжило расти число безналичных операций», — отметил Спиридонов.