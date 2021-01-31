Потенциальный покупатель автомобиля Nissan помимо возможности забронировать и внести предоплату за автомобиль теперь может получить одобрение по любой из предложенных кредитных программ, не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Для этого пользователю необходимо перейти в раздел Nissan Finance на сайте, выбрать интересующую модель и комплектацию и посчитать предложение на онлайн-калькуляторе по всем доступным программам от Nissan Finance», — говорится в релизе.

Если у пользователя есть подтвержденный аккаунт на сайте «Госуслуги», ему достаточно зайти в свой кабинет и предоставить доступ к необходимым данным, а заявка заполнится автоматически. Останется отправить заявку, и уже в ближайшее время он получит полное одобрение кредита.

В случае если аккаунт отсутствует, возможно будет получить предварительное одобрение кредита, что в любом случае упростит и ускорит процесс его получения. После получения решения от банка информация передается в дилерский центр, и в режиме онлайн клиент договаривается о дальнейших шагах по сделке.