Роскомнадзор направил Telegram обращение о необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных россиян, говорится в релизе ведомства.



«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — сказано в сообщении.



В письме отмечается, что публикация персональных данных граждан без их согласия противоречит закону РФ «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — уточнили в Роскомнадзоре.