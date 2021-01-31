В декабре 2020 года в Московской области годовая инфляция несколько ускорилась и составила 4,7% (3,9% в ноябре). При этом она была ниже, чем в целом по России (4,9%), сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

«Влияние на динамику оказывали временные факторы федерального характера, в том числе ослабление рубля в предыдущие месяцы, а также реализация отложенного спроса на непродовольственные товары и снижение предложения на отдельных продовольственных рынках. Также влияние на ускорение инфляции в области оказал рост стоимости горячего водоснабжения», — поясняет регулятор.

В Московской области прирост цен на продовольственном рынке ускорился в декабре до 6,7% (с 5,5% в ноябре). «Запрет Россельхознадзора на ввоз томатов и яблок из Азербайджана, недостаточное замещение импортных огурцов отечественными, а также рост издержек на производство тепличных овощей в условиях более холодной зимы — все это привело к сокращению предложения и ускорению роста цен на помидоры, огурцы и яблоки», — отмечают в ЦБ. Из-за значительного роста себестоимости продукции выросли в цене мясо и птица, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также куриные яйца. На это повлияли цены кормов и ветеринарных препаратов с импортной составляющей.

В ЦБ объяснили большой разброс региональных показателей инфляции в декабре В некоторых субъектах РФ особые условия ценообразования играли заметную роль.

Темпы прироста цен в декабре в сегменте непродовольственных товаров в Московской области увеличились, составив 5,6% (4,9% в ноябре). Ускорился рост цен на новые и подержанные автомобили иностранных марок, а также на автомобильные шины. «Это происходило из-за подорожания импортных комплектующих в условиях ослабления рубля, а также из-за сокращения предложения на фоне падения мирового производства в 2020 году и роста спроса в преддверии повышения утилизационного сбора», — объясняет регулятор.



В сфере услуг в Московской области прирост цен также несколько ускорился до 1,7% в декабре (с 1,3% в ноябре). В декабре в регионе введены единые нормативы по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, при этом норматив на горячее водоснабжение был приведен в соответствие требованиям СанПиН (температура горячей воды в местах водозабора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов). «Вследствие изменения единого норматива по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению, а также тарифов на тепловую энергию в целом по Московской области повысилась плата за горячее водоснабжение», — сказано в сообщении.



Годовая инфляция в России в целом увеличилась в декабре по сравнению с ноябрем на 0,5 процентного пункта до 4,9%. «Это в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться», — заключает регулятор.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит 3,5—4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.