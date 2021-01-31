Фонду социального страхования (ФСС) будет дополнительно направлено свыше 68,5 млрд рублей. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», — говорится в сообщении.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Михаил Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.

«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат, то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — сообщил глава правительства.