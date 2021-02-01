В России активизировались мошенники, действующие под видом работников служб ЖКХ, пишут «Известия». Они обходят квартиры и обманом вынуждают граждан платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики. Также мошенники выманивают у пенсионеров деньги под предлогом дезинфекции от COVID-19. Злоумышленники используют аббревиатуры несуществующих уже организаций — ДЭЗ (дирекции по эксплуатация зданий) и ЖЭК (жилищно-эксплуатационной конторы).

Ранее московский департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) предупреждал граждан о возможных визитах мошенников, выдающих себя за сотрудников организации. Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир, не занимаются и проверкой счетчиков воды в квартирах. Что касается навязывания замены или поверки счетчиков воды, то в некоторых случаях мошенники предварительно раскладывают по почтовым ящикам листовки, выполненные на бланках, схожих с официальными, с предупреждением о необходимости срочной замены приборов.

Мошенники, как правило, владеют методами психологического воздействия на жертв. Нередко потерпевшие соглашаются не только на оплату «дорогостоящего, но крайне нужного товара», но и на получение кредита. При этом формально продавцы обычно остаются в рамках закона. По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, быстрое подписание договора приводит к тому, что когда приобретатель начинает понимать ненужность покупки, продавца уже нет. На руках подписанный договор, оплаченный товар, а в худшем случае и обязательство перед банком, отметила эксперт.

Мошенники пытаются взыскать с клиентов ВТБ «долги по коммуналке» за время изоляции
Мошенники пытаются взыскать с клиентов ВТБ «долги по коммуналке» за время изоляции

Злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно.

Большинство таких продавцов устройств ведут свою хозяйственную деятельность совершенно легально, а покупатели добровольно и без принуждения заключают с ними договоры на приобретение и установку оборудования. Именно поэтому в большинстве случаев как-то вернуть потерянные деньги практически невозможно. В редких случаях неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано судом как преступление, в том числе если удается доказать обман, предшествовавший заключению сделки. Также на результат решения влияет массовость обращений от потерпевших, пояснила Мария Спиридонова.