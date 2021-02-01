В России активизировались мошенники, действующие под видом работников служб ЖКХ, пишут «Известия» . Они обходят квартиры и обманом вынуждают граждан платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики. Также мошенники выманивают у пенсионеров деньги под предлогом дезинфекции от COVID-19. Злоумышленники используют аббревиатуры несуществующих уже организаций — ДЭЗ (дирекции по эксплуатация зданий) и ЖЭК (жилищно-эксплуатационной конторы).

Ранее московский департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) предупреждал граждан о возможных визитах мошенников, выдающих себя за сотрудников организации. Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир, не занимаются и проверкой счетчиков воды в квартирах. Что касается навязывания замены или поверки счетчиков воды, то в некоторых случаях мошенники предварительно раскладывают по почтовым ящикам листовки, выполненные на бланках, схожих с официальными, с предупреждением о необходимости срочной замены приборов.

Мошенники, как правило, владеют методами психологического воздействия на жертв. Нередко потерпевшие соглашаются не только на оплату «дорогостоящего, но крайне нужного товара», но и на получение кредита. При этом формально продавцы обычно остаются в рамках закона. По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, быстрое подписание договора приводит к тому, что когда приобретатель начинает понимать ненужность покупки, продавца уже нет. На руках подписанный договор, оплаченный товар, а в худшем случае и обязательство перед банком, отметила эксперт.

Большинство таких продавцов устройств ведут свою хозяйственную деятельность совершенно легально, а покупатели добровольно и без принуждения заключают с ними договоры на приобретение и установку оборудования. Именно поэтому в большинстве случаев как-то вернуть потерянные деньги практически невозможно. В редких случаях неисполнение обязательств по гражданско-правовому договору при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано судом как преступление, в том числе если удается доказать обман, предшествовавший заключению сделки. Также на результат решения влияет массовость обращений от потерпевших, пояснила Мария Спиридонова.