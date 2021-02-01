Количество российских компаний, учрежденных иностранцами, сократилось более чем на треть в 2020 году, а с 2018-го упало вдвое, пишет РБК . Это показали расчеты сервиса информационно-аналитических услуг в сфере бизнеса Kartoteka.ru, сделанные на базе ЕГРЮЛ. Так, в 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили 2 931 компанию в России, в 2019-м — 2 247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1 443 компании (минус 36% к предыдущему году). Как следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2020 году в России было создано 214,6 тыс. коммерческих организаций, подсчитанное число компаний с иностранными учредителями составляет лишь 0,7% от общего количества. По словам представителя Kartoteka.ru, физические лица — граждане США, Германии и Великобритании в 2020 году открыли в России лишь 20 компаний (против 35 в 2018-м). В том числе американцы учредили семь российских юрлиц, немцы — 12, британцы — одну компанию.

На сокращение новых учрежденных иностранцами компаний в 2020 году оказала влияние пандемия коронавируса. В целом регистрация новых бизнесов в России в прошлом году замедлилась на 24%, отметила аудиторско-консалтинговая компания «Финэкспертиза». Общие иностранные инвестиции в российские акционерные капиталы в прошлом году сократились на 36 млрд долларов — максимум с 2008 года, отметил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Теперь добавилась неопределенность вокруг договоров об избежании двойного налогообложения, пояснил он, указывая, что предполагаемое изменение режима касается стран, на которые приходится примерно половина всех ПИИ в Россию.

Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Кипром по налогам Речь идет о протоколе, подписанном 8 сентября 2020 года, к соглашению, заключенному 5 декабря 1998 года.

По расчетам Kartoteka.ru, на восьмерку стран, чьи лица чаще всего становятся учредителями компаний в России (Кипр, Сейшелы, Великобритания, Германия, Белоруссия, Нидерланды, США, Китай), в 2020 году пришлось 458 компаний (32%). Наиболее значительно количество учрежденных компаний упало для Сейшельских островов (с 293 до 22 за три года) и Великобритании (с 214 до 62). По словам директора по развитию бизнеса консалтинговой компании Hill Consulting Сергея Нестеренко, резкое снижение числа российских компаний с иностранными учредителями в основном связано с уменьшением спроса среди россиян на офшорные компании, через которые они инвестируют в Россию. Компании, зарегистрированные лицами из США, Германии или Китая, скорее всего, представляют реальных инвесторов из соответствующих стран, а вот резкое сокращение числа участников с Сейшел и из Великобритании скорее вызвано российской и общемировой борьбой с офшорами, утверждает Нестеренко. По его словам, проблема в том, что на офшорные компании стало практически невозможно открыть счет в банке или платежной системе.

Банковская война с офшорами ведется на двух фронтах: во-первых, США как эмитент мировой резервной валюты диктуют банкам всего мира, какие переводы и в адрес каких компаний можно делать; во-вторых, на европейском фронте банки тоже избавляются от нерезидентных бизнесов, в первую очередь с бенефициарами из России и других стран СНГ, пояснил Нестеренко. Компании Великобритании также попадают в офшорный список. С Кипром и Нидерландами добавляется еще один фактор: скорее всего, сыграли роль усилия ФНС по укреплению контроля за так называемым фактическим правом на доход, считает Нестеренко. У ФНС появились инструменты проверки такого права, и число кипрских и других компаний, пользовавшихся ранее льготами по дивидендам и процентам, стало резко сокращаться, пояснил он.