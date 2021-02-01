Автономность российского сегмента Интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной Сети, это создаст проблемы и потребует времени, но технологически для этого все готово, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что отключение России от глобальной Сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть — если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте Интернета.

«При этом нужно быть реалистами: очевидно, что если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе, автономность работы российского сегмента Сети можно будет восстановить или создать», — подчеркнул замглавы Совбеза в интервью российским СМИ.

По его словам, «технологически для этого все готово». «На законодательном уровне тоже все решения приняты, но, еще раз подчеркиваю, это непросто и этого бы очень не хотелось», — указал Медведев. Пока, указал замглавы Совбеза, он не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной Сети, зарубежные партнеры сами активно используют Интернет, чтобы доносить собственную позицию.

«Но я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что, по понятным причинам, это же обоюдоострое оружие», — сказал Медведев, пояснив, что такой шаг может повлечь определенные действия и с российской стороны.



«Во-вторых, наши друзья, и истинные друзья, и друзья в кавычках, они все-таки активно используют Интернет, в том числе для того чтобы доносить собственную позицию, это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все социальные сети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли», — отметил зампред Совбеза.

Он упомянул, что в ряде стран, например в Китае, эти западные социальные сети не работают, но есть свои соцсети. «И они это абсолютно легко переживают, они общаются в своих социальных сетях», — добавил Медведев.

Отключение России от глобальной Сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся за океаном, но план действий на этот случай есть, закон о российском сегменте Интернета при необходимости вступит в силу, сообщил Медведев.



«Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал он.

При этом он заверил, что план действий на этот случай у России есть. «План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — отметил зампред Совбеза.

Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

«Это не Интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с Интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте Интернета, чтобы он мог управляться автономно.

«Поскольку на Интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — заявил зампред СБ.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ — очень жесткий шаг, замедление трафика может стать действенной мерой, но не хотелось бы до этого доводить, заявил Медведев.



Говоря о случаях блокировки аккаунтов в западных соцсетях, зампред СБ РФ заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение.

«Мне кажется, что они (правила) пока вполне достаточные, если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них», — сказал Медведев на просьбу уточнить, достаточны ли существующие в этой сфере законы или России нужно принимать дополнительные меры помимо мировых правил регулирования.

В этом контексте он упомянул о деятельности, которую в этой части ведет Роскомнадзор, а также о консультациях с МИДом.

«Есть Генпрокуратура, которая в определенный период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка — это очень жестко, радикально, а замедление трафика — это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах», — заявил Медведев.

Медведев назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа вопиющим случаем «за гранью понимания»: тогда еще действующего президента США отрезали от избирателей, потому что соцсети симпатизируют демократам.



«Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента Соединенных Штатов, человека, которому не предъявлено, подчеркиваю, обвинение ни по каким статьям — идут разговоры, но это разговоры, пока там процедуры какие-то — в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей», — заявил Медведев.

Он отметил, что у Трампа только в микроблоге Twitter было 85 млн подписчиков, в аккаунтах других соцсетей «тоже немало» — по разным оценкам, в целом чуть ли не до 200 млн.

«Причем это действующий президент крупнейшей экономики мира, очень важной страны. Почему такое решение принимают? Ну потому что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому что они симпатизируют демократам. Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему — нет», — убежден зампред Совбеза.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.