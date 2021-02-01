Минэкономразвития России предложило продлить на 2021 год выдачу региональных антикризисных субсидий туристической отрасли, сферам общепита и гостиничного бизнеса. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

«Минэкономразвития разработало проект постановления, дающий регионам и муниципалитетам возможность предоставления в 2021 году субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших в период пандемии отраслях российской экономики, деятельность которых связана в том числе с производством и реализацией подакцизных товаров», — сказали в пресс-службе.

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что «в первую очередь данная мера направлена на поддержку туристической отрасли и сопутствующих сфер, включая общественное питание, гостиничный бизнес, а также сферу отдыха и развлечений».

Возможность выделения субсидии на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, была предоставлена регионам летом 2020 года в период пандемии коронавируса, напомнили в министерстве.

Глава «Опоры России» Александр Калинин считает, что продление субсидий «позитивно скажется на восстановлении субъектов малого и среднего бизнеса и окажет адресную поддержку предприятиям».

Поддержал инициативу также президент «Деловой России» Павел Титов. «Данная мера уже показала себя достаточно эффективно. Однако мы помним, что были некие загвоздки в плане поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимались реализацией акцизных товаров. Эта категория предприятий сильно пострадала, хотелось бы и здесь оказать содействие и поддержку. Поэтому приветствуем любые уточнения по льготам. Несмотря на то, что ряд основных ограничений прекращает свое действие, отрасль продолжает нуждаться в помощи и поддержке со стороны государства», — отметил он.