Совкомбанк продлил срок размещения допэмиссии 5 млрд акций до 20 апреля 2022 года, пишет «Коммерсант» . Представитель банка подчеркнул, что это техническая процедура — продление срока действия проспекта эмиссии. Наличие проспекта обеспечивает возможность разместить акции, если такое решение будет принято, пояснил он.

Речь идет о 5 млрд именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая — объем допэмиссии составит 500 млн рублей, пишет издание. Акции размещаются по открытой подписке. Решение о допэмиссии было принято весной 2020 года в расчете на то, что бумаги могут быть проданы в ходе IPO. В конце прошлого года первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский подтверждал, что банк технически готов к IPO, но ждет удачного момента. Банк рассчитывал привлечь в ходе размещения 300–500 млн долларов.

По мнению гендиректора «Юником24» Юрия Кудрякова, если банк выберет удачный момент для размещения, спрос со стороны инвесторов будет высоким. Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов считает, что Совкомбанк «определенно может провести успешное IPO», но в 2020-м этому помешала пандемия, а в 2021 году на рынке все еще ощущаются ее последствия. У профессиональных инвесторов уже появилось понимание, что рынок в целом и банковский сектор в частности смогли подстроиться под новые экономические реалии, отметил Кудряков.

Провести IPO сейчас не так уже легко, но в кризисные периоды инвесторы всегда заинтересованы в первую очередь в качественных активах, и если Совкомбанк удовлетворяет этому условию, то остальные проблемы преодолимы, пояснил директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.