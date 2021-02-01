Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Так, богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь выросло на 704 млн долларов до 30,7 млрд долларов. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На втором месте находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого в январе снизилось на 403 млн долларов и достигло 24,4 млрд долларов. Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 млн долларов до 24,2 млрд долларов.

Российские миллиардеры в год пандемии разбогатели на 13,8 млрд долларов В рейтинг богатейших людей мира входят 22 россиянина.

Четвертую строчку занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 994 млн долларов до 22,1 млрд долларов. На пятом месте — Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние стало меньше на 69 млн долларов и составило 21 млрд долларов. На шестом месте оказался Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 18,3 млрд долларов (снижение на 126 млн долларов). Седьмое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (18,1 млрд долларов), его состояние при этом выросло на 25,4 млн долларов. На восьмом месте находится совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, чье состояние прибавило 672 млн долларов и теперь оценивается в 18 млрд долларов.

Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние уменьшилось на 145 млн долларов до 16,5 млрд долларов. Десятое место досталось основному владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 млн долларов и достигло 16,2 млрд долларов.