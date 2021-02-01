СберБанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее срок акции истекал 1 февраля 2021 года.

«Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов СберБанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до семи лет», — говорится в релизе.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по следующим ставкам:

Квартира в новостройке — от 0,9% годовых.

Квартира на вторичном рынке — от 7,3% годовых.

Ставка для семей с детьми — от 0,1% годовых.

Ставка по программе «Господдержка 2020» — от 0,1% годовых.

Сельская ипотека — от 2,7% годовых.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра.