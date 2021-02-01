Переход к четырехдневной рабочей неделе будет невозможен без развития экономики и значительного увеличения производительности труда, рассказал экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

«Этому препятствует несколько факторов. В первую очередь это, конечно, тот уровень развития экономики, который мы сегодня демонстрируем, поэтому любое снижение количества отработанных часов будет означать прямо пропорциональное снижение объемов произведенного ВВП», — сказал Сафонов.

По его словам, для реализации перехода к четырехдневной рабочей неделе надо значительно поднять производительность труда. Это означает капитальные вложения, так как без обновления и модернизации производства реализовать переход невозможно. Сафонов напомнил, что такой переход стал возможен благодаря появлению машинного производства, причем в мире он в целом произошел только в послевоенные годы, в 50-х годах прошлого века. Он также обратил внимание на нехватку рабочих рук в ряде областей, это, в частности, связано с тем, что длительный период времени все потребности, связанные с транспортом, логистикой и строительством, закрывали мигранты. Важным вопросом является и размер заработной платы. Если она будет низкой, то переход на четырехдневную рабочую неделю будет буквально означать обнищание людей, считает Сафонов.