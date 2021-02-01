Коллегия академиков РАН, в числе которых Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв внесли ряд предложений, касающихся экономических реформ в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщают «Ведомости», ссылаясь на их доклад «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России».

Экономисты указывают, что последствия второй волны пандемии не были учтены при составлении бюджета на 2021–2023 годы, равно как не учитывают их и антикризисные планы правительства — они предлагают увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое, задействовав золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, а также активы банков, накопления предприятий, граждан, госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.

В первую очередь эти деньги нужно направить на повышение минимальных зарплат до 20 тыс. рублей в 2021 году, пособий по безработице – до 20–25 тыс. рублей, пенсий – до 22 тыс. рублей в 2022 году, а также на инвестиции в основной и человеческий капитал, которые должны прирастать темпами не менее 15% в год. Также академики предлагают пересчитать все взятые россиянами кредиты по ставке 8% годовых и на будущее запретить банкам выдавать кредиты по ставкам, более чем в два раза превышающим ключевую ставку; отменить подоходный налог с низких доходов и ввести прогрессивный налог на доходы свыше 100 тыс. рублей в месяц (в расчете на каждого члена семьи) от 20% до 30%.

​Аналитики прогнозируют укрепление рубля и рост рынка акций в 2021 году Курс национальной валюты может укрепиться до 70 рублей за доллар.

Эксперты предложили также отметить вывод небанковских фондов длинных денег из-под контроля ЦБ, наделить налоговую службу помимо фискальной еще и распределительной и стимулирующей функциями, перевести регионы на самофинансирование и самоокупаемость, а также вернуться к пятилетнему планированию социально-экономического развития; реализация этих мер способна обеспечить рост национальной экономики на 3–4% в год.