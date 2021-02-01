Банк России установил официальные курсы валют на 2 февраля.

Курс доллара понизился на 74,74 копейки, составив 75,5053 рубля (76,2527 рубля на 1 февраля). Курс евро опустился на 75,37 копейки до 91,5426 рубля (с 92,2963 рубля на 1 февраля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,59 рубля (минус 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:21 мск стоил 91,34 рубля (минус 58 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 75,35 до 75,7 рубля за доллар и от 91,2 до 91,81 рубля за евро.