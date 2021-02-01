Московский Индустриальный Банк вводит новые условия по программам потребкредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование». С 1 февраля 2021 года максимальная сумма кредита для всех участников зарплатных проектов банка составит 5 млн рублей, ставка сохраняется на уровне от 6,5% годовых.

Также улучшены условия и для других категорий клиентов: максимальная сумма кредита увеличена до 3 млн рублей. Минимальный размер кредита не изменился и составляет 50 тыс. рублей, срок кредитования — от года до семи лет.

Подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 22 до 65 лет на дату окончания кредитного договора, имеющие постоянную или временную регистрацию в регионе присутствия банка или на территории соседнего субъекта. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев.