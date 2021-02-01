Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными IT-компаниями представительств в России.

«Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов, наделенных необходимыми полномочиями, на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале комитета.

В тексте уточняется, что в первую очередь нововведения коснутся интернет-компаний, включенных в реестр операторов распространения информации.