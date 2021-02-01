Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) потребуется пара лет, чтобы отыграть падение показателей внешнего товарооборота прошлого года, заявил в ходе брифинга министр по торговле экономической комиссии Андрей Слепнев.

Он уточнил, что показатель внешней торговли за прошедший год упал на 16,5%, что связано с высокой долей энергетических и сырьевых товаров в торговом балансе, а во взаимной торговле стран союза произошло снижение на 11,5%.

«В целом необходимо отметить, конечно, негативные тенденции, негативные цифры, связанные именно с колебаниями на энергетические товары. Если возьмем статистику по несырьевому, по неэнергетическому экспорту, цифры уже совсем иные: 6,5% падения как по взаимной, так и по внешней торговле. При этом мы видим, что в физических объемах даже наблюдается рост на 3% по внешней торговле с третьими странами, около 1% — по взаимной торговле», — рассказал Слепнев.

Косачев: расчеты в долларах наносят вред экономикам стран ЕАЭС Сенатор отметил, что взаимные расчеты в долларах и евро приводят к потерям для бизнеса и госбюджетов государств, создаются риски из-за волатильности курса валют, реальных или потенциальных санкций.

«Мы видим существенный, более 12%, рост поставок по сельхозсырью, по продовольствию. Это наш, действительно, такой важный драйвер в этом году, прошедшем году. Также появились новые существенные поставки по полиэтиленам, пластикам с запуском серьезных перерабатывающих комплексов. Надеемся, что такая улучшенная структура экспорта с ростом несырьевых, неэнергетических товаров также будет наращиваться еще и в следующем году», — заключил чиновник.