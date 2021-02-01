Президент России Владимир Путин отметил рост объема банковских кредитов бизнесу в РФ.

«В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11% за год», — сказал глава государства в понедельник на совещании о ситуации в банковской сфере в режиме видеоконференции.

По его словам, «заметное влияние здесь оказали государственные программы поддержки». При этом президент также отметил «важные, востребованные, регулярные решения со стороны Центрального банка России, которые упростили требования к работе банков при сохранении общей надежности кредитно-финансовой системы, дали возможность банкам гибко, адресно действовать в этот сложный период».

Путин отметил, что программы поддержки кредитования, введенные во время пандемии коронавируса, могут носить только временный характер. «Очевидно, что антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер», — сказал президент. Он напомнил, что «срок действия программ поддержки кредитования также ограничен».

Президент заявил, что ждет доклада Банка России «о том, как планируется выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования».

«Общее смягчение кредитно-денежной политики, безусловно, должно способствовать уверенному прохождению кризиса, но и должно привести российский банковский сектор — уже, собственно, это произошло — в качественно иное состояние, ситуацию относительно низких процентных ставок», — сказал Путин. «Безусловно, это правильная необходимая тенденция, когда заемные средства на расширение развития производства, на создание новых рабочих мест становятся более доступными», — заметил он.

Банковская система сыграла важную роль в преодолении последствий пандемии, в том числе помогла осуществить поддержку граждан и предприятий на фоне распространения коронавируса, заявил Путин.



«Банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса», — сказал глава государства.

Как отметил президент, целый набор инструментов поддержки как предприятий, так и российских семей «в это непростое, прямо скажем, время был завязан на участии банков». «Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков, — пояснил он. — Наверное, даже собственные программы банков — вы скажете об этом сегодня — были больше, чем другие».

Путин обратил внимание на то, что была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. В прошлом году такие предприниматели смогли дополнительно получить свыше 600 млрд рублей на льготных условиях, сказал он. Кроме того, была запущена программа списываемых и беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. «В сумме ее объем составил около 0,5 триллиона рублей», — заметил глава государства.

Власти также предусмотрели льготные кредиты на 240 млрд рублей для системообразующих предприятий, причем отдельное совещание проводилось почти по каждой отрасли, напомнил Путин. Он попросил участников совещания в понедельник доложить о том, как сработали эти меры поддержки, насколько удобными они оказались.

«И, конечно, отмечу такой важный и востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%. Эта программа, запущенная при поддержке государства, не только помогла многим российским семьям решить свою жилищную проблему, но и поддержала строительную отрасль, а также дала серьезный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом», — подчеркнул президент. Он добавил, что за прошедший год около 1,7 млн семей «смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки». «И это уже на 400 тысяч больше, чем годом ранее», — заметил Путин.