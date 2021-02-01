ВТБ ввел новый вклад «Большие возможности».

Депозит открывается в сумме от 30 тыс. рублей либо 500 долларов США при обращении в отделение банка и от 1 тыс. рублей либо 100 долларов при оформлении онлайн. Срок размещения средств — от 91 до 730 дней. Базовые процентные ставки — 2,85—3,25% годовых для вкладов в рублях, 0,01—0,4% годовых для депозитов в долларах. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт для вкладов в рублях.

Дополнительные взносы можно вносить без ограничений. Расходные операции разрешаются без ограничений в пределах неснижаемого остатка.



Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.