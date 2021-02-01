Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года оказалась ниже, чем год назад, но выше, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Минфина России.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2021 года сложилась в размере 54,41 доллара за баррель, в январе 2020 года — 61,67 доллара за баррель», — сообщает ведомство в понедельник.

Таким образом, средняя цена Urals снизилась в годовом выражении примерно на 11,8%.

Ранее Минфин сообщал, что средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2020 года сложилась в размере 49,37 доллара за баррель. Исходя из этих данных рост в январе в месячном выражении составил 10,2%.



Напомним, средняя цена Urals в целом за прошлый год равнялась 41,73 доллара за баррель.