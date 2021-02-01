Правительство России поддержало разработанный Министерством экономического развития законопроект об упрощении идентификации клиентов для кредитно-финансовых организаций, страховых компаний, операторов связи, негосударственных пенсионных фондов. Об этом в понедельник сообщает МЭР.

Как поясняется, инициатива подготовлена министерством в рамках системной работы по цифровизации экономики.

Проект закона предусматривает расширение возможностей и способов процедуры сбора и подтверждения сведений о клиентах, которые должны проводиться в соответствии с положениями федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Участники рынков (кредитно-финансового, страхового, почтовые, мобильные операторы) получат право обращаться в банки за помощью в идентификации своих клиентов. Сейчас наоборот: только банк может обратиться к другим компаниям, чтобы получить данные, указывают в МЭР. «Норма затронет и такие социально значимые направления, как мобильная и почтовая связь, — например, при заключении договоров с операторами связи или при почтовых переводах», — пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

Законопроектом предлагается расширить источники упрощенной идентификации: граждане смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к Ф. И. О., серии и номеру паспорта, номеру мобильного телефона) указать номер водительского удостоверения. «Права — отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой», — отметил глава МЭР, уточнив, что упрощенная идентификация применяется, например, при почтовых переводах, обмене валюты и в других случаях.

Помимо этого граждане смогут без идентификации проводить платежи по каско и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей. Сейчас эта планка установлена на уровне 15 тыс. рублей. По словам министра, «это упростит жизнь владельцам более чем 5 млн полисов страхования, поскольку при его оформлении новым клиентам не нужно будет ходить по кабинетам и собирать справки».



Кроме того, законопроект позволит любой организации, обязанной идентифицировать своих клиентов (например, почте, брокерам и лизинговым компаниям, операторам связи и другим), поручать проведение данной процедуры кредитной организации. «Мы даем возможность сэкономить время и средства на проведение собственной проверки, которой вместо компании займется банк», — рассказал Решетников. Норма затронет такие значимые направления, как мобильная и почтовая связь, уточнил он.