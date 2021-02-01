Фондовые торги в России завершились в понедельник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,43% по сравнению с уровнем закрытия пятничных торгов и составил 3 291,14 пункта. Индекс РТС просел на 0,27% — до отметки 1 363,96.

Акции «Полюса» подорожали на 3,39%, СберБанка — на 1,6%, «Норникеля» — на 1,33%, Mail.ru — на 0,71%, «Яндекса» — на 0,45%, МТС — на 0,29%, «Газпрома» — на 0,09%. Бумаги Московской биржи и «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене по 1,13%, «Магнита» — 1,02%.



«На мировых фондовых биржах в начале недели преобладали оптимистичные настроения, которые как минимум частично можно объяснить коррекцией после пятничного падения. Окончательные данные по деловой активности в Европе и США за январь в целом также показали относительную стабильность сектора. На российских биржах ждали прояснения геополитической обстановки — в частности, во вторник должен быть вынесен приговор Навальному», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Отечественный рынок ценных бумаг корректируется в начале февраля — снижение последней недели оказалось довольно стрессовым. Но завершилась ли сама коррекция или только приостановилась, дав возможность перевести дух и собраться с мыслями? Основания для продажи как были, так и остаются, но сейчас инвесторы готовы дождаться новых катализаторов для определения направления движения», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.