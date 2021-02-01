Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,11 рубля, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,97 рубля (плюс 5 копеек).



Вскоре после окончания основной сессии рубль символически укреплялся к евро. Так, на 19:08 мск курс равнялся 91,9 рубля за евро (минус 2 копейки).



«Рост доллара на внешнем рынке препятствует укреплению рубля», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

С начала торгов было проведено около 53,4 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 7,1 тыс. сделок с евро на 434 млн евро. Диапазоны по курсам составили 75,35—76,18 рубля за доллар и 91,2—92,08 рубля за евро.

