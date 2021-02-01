Динамика ВВП России в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики и от скорости вакцинации в стране. Об этом сообщила в понедельник заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, комментируя данные Росстата о ВВП России в 2020 году.

«Первая оценка Росстатом ВВП России за 2020 год оказалась существенно лучше прогнозов Минэкономразвития. Несмотря на то что цифра 3,1% еще может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик», — отметила Крючкова, чьи слова приводятся в релизе МЭР. Так, ВВП США в прошлом году упал на 3,5%, ВВП Германии — на 5%, ВВП Франции — на 8,3%, уточнила она.

«Ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса, — сказала заместитель министра. — Одновременно была смягчена как бюджетная, так и денежно-кредитная политика».

Первая оценка Росстата: ВВП России сократился в 2020 году на 3,1% При этом возросший спрос на финансовые услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования.

Кроме того, по ее словам, большое влияние оказала передача ответственности за введение ограничений на региональный уровень, благодаря чему они действовали тогда, когда это было нужно, и в том объеме, который был необходим, и снимались, как только позволяла эпидемиологическая обстановка.



«При этом во второй половине 2020 года уровень открытости экономики страны был близким к «доковидным» показателям. В свою очередь большинство предпринимателей сумели адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу», — добавила замминистра. «Показатель российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения общенационального плана восстановления экономики, а также от скорости вакцинации», — заключила она.