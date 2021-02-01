Министерство труда и социальной защиты РФ направило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в аппарат правительства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник.

«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — уточнили в ведомстве.

Позже в понедельник агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщило, что правительство России подготовило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. «По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, — говорится в сообщении. — Предложения по этому вопросу подготовлены. Доклад в установленном порядке передан в администрацию президента».



В начале января президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.



Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая депутатов от «Справедливой России», а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.