Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

СКБ-Банк предлагает оформить кредитную карту «ДА!» в категории Mastercard Gold. По карте предусмотрена бонусная программа, в рамках которой начисляются баллы за оплату товаров и услуг. В дальнейшем баллами можно компенсировать покупки по курсу 1 балл равен 1 рублю, совершенные в предыдущем месяце. Стоимость обслуживания — 149 рублей ежемесячно, со второго месяца плата не взимается при покупках от 5 тыс. рублей в месяц. Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в размере 25,9% годовых за покупки и 39,9% годовых — по операциям снятия наличных и переводам.

Банк «Восточный» обновляет линейку дебетовых карт: на смену «Карте № 1 Ultra» приходит «ВостОК». По карте начисляется до 5,5% годовых на остаток. По умолчанию обслуживание карты «ВостОК» стоит 150 рублей в месяц, при неснижаемом остатке не менее 10 тыс. рублей — бесплатно.

Об изменениях по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента на остаток, процента за кредит и стоимости обслуживания с 1 февраля читайте здесь.