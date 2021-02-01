Годовая инфляция в России в январе превысила 5% и, вероятно, начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, а в середине января, по оценке, до 5,1%, отмечается в материале. Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, указывают на возможность сохранения повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) в ближайшие недели вследствие роста издержек, несмотря на некоторое ослабление спроса на потребительские услуги. Тем не менее прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, полагают аналитики.

По их мнению, в 2021 году, как и в 2020-м, на динамику потребительских цен будут оказывать влияние разнонаправленные факторы. В частности, ожидаемая нормализация эпидемической ситуации в результате массового применения вакцин приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено. В то же время спрос на другие товары и услуги, который ранее вырос в результате вынужденного замещения недоступных товаров и услуг, может ослабеть. Действие этих групп факторов частично уравновесит друг друга. Также будут постепенно сняты некоторые ограничения на стороне предложения, связанные с заболеваемостью, дистанционной работой, миграцией.

Произошедшее в 2020 году смягчение денежно-кредитной политики с учетом временных лагов будет компенсировать действие дезинфляционных факторов со стороны спроса в 2021 году, отмечают эксперты ДИП ЦБ. При этом влияние дезинфляционных факторов будет определяться продолжительностью действия коронавирусных ограничений и последствий пандемии, а также бюджетной консолидации для совокупного спроса.

В докладе отмечается, что из-за «коронакризиса» динамика цен в России в 2020 году отличалась повышенной волатильностью: периоды низких темпов роста цен сменялись периодами повышенных темпов, и наоборот. При этом текущий уровень инфляционного давления с поправкой на влияние временных и разовых факторов остается вблизи 4%.

Также аналитики констатируют, что экономика в целом в IV квартале «встала на паузу» из-за усиления ограничений и самоограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в экспортных отраслях и отраслях промежуточного потребления восстановление продолжилось, в то время как потребительский спрос несколько снизился.



«В начале 2021 года деловая активность, как показывает ряд оперативных индикаторов, оставалась на достигнутых к концу прошлого года уровнях. В течение первого полугодия ожидается возобновление восстановления российской экономики по мере улучшения эпидемической ситуации. Скорость восстановления во многом будет зависеть от темпов и эффективности массовой вакцинации», — говорится в материале.