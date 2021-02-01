На российском финансовом рынке в первые три недели 2021 года сохранились позитивные тенденции из-за увеличения глобального аппетита к риску. Об этом говорится в новом выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

При этом аналитики констатируют, что в течение последнего года наблюдался рост интереса физических лиц к инструментам фондового рынка, в том числе к активам с повышенным риском. В частности, речь идет о структурных облигациях, выплаты по которым зависят от наступления или ненаступления определенных обстоятельств и могут быть меньше номинала; в последние годы широкое распространение получили и так называемые «инвестиционные» облигации с полной защитой капитала, где от динамики базовых активов зависит только выплата дополнительного дохода, а не номинала, поясняют в ДИП ЦБ. Притоку средств в структурные облигации способствовало как снижение ставок по банковским вкладам в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банком России в течение 2020 года, так и рост волатильности на фондовом рынке на фоне повышенной неопределенности вокруг пандемии, рассуждают аналитики.

Они обращают внимание на то, что, хотя значительная часть структурных облигаций представляла собой инструменты с защитой капитала, эти продукты остаются сложными для понимания и оценки. Они несут в себе кредитные риски эмитента, включающие возможность банкротства и задержки платежей, а также риски ликвидности и рыночные риски при продаже на вторичном рынке.

С учетом этих рисков, а также явных и неявных комиссий доходность таких продуктов с высокой долей вероятности будет ниже доходности от инвестирования в классические инструменты. Так, реализованная доходность по уже погашенным выпускам структурных облигаций в 2020 году заметно уступала доходности депозитов, открытых в 2019 году, указывают в ДИП ЦБ.

«Если начинающие инвесторы будут разочарованы в доходности таких инвестиций, то может произойти сокращение спроса на новые выпуски при падении популярности данных продуктов, а также снижение доверия к фондовому рынку со стороны инвесторов в целом. Это несет риски повышения волатильности на финансовом рынке в результате усиления неравномерности в притоках и оттоках средств населения», — рассуждают эксперты.



«На этом фоне важным является формирование полноценного понимания физическими лицами, не имеющими опыта инвестирования на фондовом рынке, всех рисков, которые связаны с переходом из статуса вкладчиков в статус инвесторов, включая возможность потери дохода и вложенных средств. Поэтому розничным инвесторам целесообразно воздерживаться от приобретения сложных инвестиционных продуктов, риски которых они не в состоянии в полной мере оценить», — отмечается в материале.