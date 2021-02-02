Правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль, пишет РБК . Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 февраля. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать, говорится в документе.

В пояснительной записке говорится, что необходимо выработать механизм «обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан». Как пишут авторы законопроекта, из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. А отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

К сбору данных и проведению медицинского контроля Кабмин предлагает привлечь МВД и подведомственные ему структуры, а также уполномоченную неназванную организацию.

Число зарегистрированных в России мигрантов снизилось в 2020 году в два раза По данным МВД, в полтора-два раза сократилось число оформленных разрешений на временное проживание, патентов на работу и видов на жительство.

В сентябре МВД предлагало обязать мигрантов, находящихся больше месяца в России, сдавать отпечатки пальцев, фотографии, проходить медицинское освидетельствование и получать ID-карты. В конце января правительство разрешило гражданам государств — членов ЕАЭС (Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения) с 1 февраля и на протяжении месяца въезжать в Россию через Армению и Белоруссию. Правило действует только для тех, кто прибывает в страну самолетом. Для пребывания в России иностранец должен предоставить отрицательный тест на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19».