📰 Укрепление рубля выглядит неустойчивым, поскольку факторы, способствовавшие снижению курса нацвалюты на минувшей неделе, все еще имеют место, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение аналитика ГК «Финам» Анны Зайцевой. По ее словам, среди таких факторов можно отметить сохранение неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире, переговоры по новому пакету стимулов в США. Также стоит помнить, что с 15 января Минфин РФ перешел к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. В результате этого рубль утратил поддержку со стороны регуляторов, отметила Зайцева. В ближайшую неделю российская валюта будет торговаться в коридоре 75—77 рублей за доллар и 90,50—92,50 рубля за евро, прогнозирует эксперт.
📰 Скоординированные действия частных инвесторов привели к стремительному росту третьей по капитализации цифровой валюты — XRP, пишет «Коммерсант». Ее котировки взлетели на 60%, вернувшись к значениям перед обвалом в декабре на фоне подачи иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к ее эмитенту блокчейн-стартапу Ripple Labs. Капитализация риппла в ходе торгов 1 февраля достигала 33,8 млрд долларов, по этому показателю валюта переместилась с пятой позиции на третью. С начала года подобные спекулятивные операции фиксировались с акциями американских компаний малой капитализации, а также в серебре. Рынок большинства цифровых валют еще менее ликвиден, поэтому спекулянты быстро достигли желаемого результата и зафиксировали прибыль.
📰 Российские авиакомпании в этом году рискуют остаться без ранее заказанных самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых по всему миру была приостановлена из-за двух катастроф, пишут «Известия». Об этом рассказали источники среди перевозчиков. По подсчетам издания, S7 Airlines, Ural Airlines, «Победа» и NordStar в этом году должны были принять 27 таких машин. Поставки десятков самолетов были запланированы на этот год, но вопрос сдерживает в том числе необходимая сертификация Росавиацией. Этот процесс тормозят пандемия и ограничения на международное авиасообщение. Компании ожидают сертификации не раньше лета. Впрочем, эксперты считают, что российский авиарынок в настоящий момент и не нуждается в дополнительных бортах.
📰 Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, пишет РБК, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запрет продлили до середины февраля. Прямого авиасообщения между странами нет уже больше месяца, причиной тому стал британский штамм коронавируса COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России он был впервые обнаружен в конце 2020 года у человека, вернувшегося из Великобритании.
📰 Банкиры решили поддержать интерес к ипотеке, долги населения по которой уже превысили 9 трлн рублей, пишет «Коммерсант». В конце января — начале февраля ряд крупных кредитных организаций либо продлили декабрьские акционные программы, либо улучшили условия кредитования. Несмотря на рекордный объем выдач в декабре, банкиры все еще видят на рынке платежеспособный спрос и все активнее борются за качественных заемщиков. В целом для банков ситуация остается стабильной. Как отметили эксперты, ипотека — залоговый продукт, в прошлом году рост цен на недвижимость привел к тому, что сумма кредита осталась прежней, а стоимость залога увеличилась, что укрепило позиции банков с точки зрения потенциальных рисков.