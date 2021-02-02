



Кредиторская задолженность компаний-банкротов (задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами) по итогам 2019 года составила 1,9 трлн рублей, или 3,8% от совокупной кредиторской задолженности в России, пишет РБК . Это следует из расчетов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При банкротствах кредиторам возвращается не более 5% от суммы долга. Таким образом, речь идет о 1,8 трлн рублей невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году.

Как пояснил управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов, это не потери финансового сектора, не финансовый долг, а именно потери реальной экономики. Банкротства предприятий с высокой кредиторской задолженностью имеют масштабный мультипликативный эффект на всю региональную экономику, утягивая в банкротство здоровые компании, которые сотрудничали с обанкротившимся должником, отметил он.

Абсолютным лидером по доле долгов банкротов в общей кредиторской задолженности региона стала Мордовия, где этот показатель достиг 44,7%, или 75 млрд рублей в абсолютном выражении. Высокие доли кредиторской задолженности банкротов также отмечаются в Карачаево-Черкесии (26,2%, или 13 млрд рублей), Чувашии (22,3%, или 113 млрд рублей) и Хабаровском крае (20%, или 70 млрд рублей). Самый значительный ущерб от банкротства одного предприятия понесли Мордовия, Чувашия и Хабаровский край — от 57 млрд до 100 млрд рублей.

По словам экспертов, высокая кредиторская задолженность крупных компаний-банкротов, как правило, рождает кризис неплатежей далее по цепочкам контрагентов, неоплату региональных налогов и, что самое сложное для региона, ведет к задержкам или вообще неуплате заработной платы работникам попавших в тяжелое положение предприятий. Среди других негативных последствий — возможная потеря рабочих мест и вынужденная трудовая миграция в другие регионы, которая в итоге может оказаться безвозвратной. После отмены антикризисного моратория на банкротства потери реального сектора из-за невозвратных долгов предприятий резко возрастут и их общая сумма существенно увеличится, создавая риски для региональных экономик, прогнозируют эксперты.