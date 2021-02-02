Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 333,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,14% и равнялся 1 379,46 пункта.

Отскок на российском рынке акций продолжится, отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Сегодня внешний фон зовет к возобновлению осторожных покупок: американские фьючерсы подрастают на полпроцента, к 57 долларам за баррель взлетела нефть, пробив вверх узкий боковик 55—56 долларов, в котором котировки болтались последние дни. Впрочем, отметка 57 долларов за баррель является сильным сопротивлением для нефти, и пока нет оснований надеяться на ее пробой», — комментирует эксперт.



По его словам, в целом техническая картина по индексу Мосбиржи говорит, что пока видно лишь отскок. «Рублевый индикатор рынка так и не смог уйти выше отметки 3 300 пунктов. Скорее всего, это удастся сделать сегодня на открытии торгов, но далеко не факт, что индикатор сможет закрепиться там по итогам дня», — заключает аналитик.