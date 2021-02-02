Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 20 копеек, а евро — 12 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,9 рубля (минус 25 копеек), курс евро — 91,61 рубля (минус 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. По его словам, ожидается рост рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76 рублей. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на внешних площадках, национальная валюта может продолжить отыгрывать потери прошлой недели, в результате чего доллар сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 75—77,5 рубля. Данный коридор останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Совсем печальная картина по рублю. Общий рост оптимизма, в том числе удорожание нефти, давали сильную надежду на укрепление российской валюты, однако ей не удалось реализоваться. Пара завершила день выше важного сопротивления 76, которое уже проторговано и не является мощным препятствием для девальвации рубля. На рубль и российский рынок акций все большее и большее негативное влияние оказывают политические факторы – ожидания санкций и рост протестных настроений в стране. Сегодня рубль откроет день ростом, но вряд ли он будет сильным. Нет особой уверенности и в том, что пара сможет закрыть день ниже отметки 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.