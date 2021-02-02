Совокупный долг российских регионов вырос в 2020 году впервые с 2016-го. Увеличение совокупной долговой нагрузки субъектов РФ по сравнению с 2019-м составило 18% — сопоставимые темпы роста наблюдались в 2013 и 2014 годах, когда активно выполнялись майские указы президента. Об этом говорится в тематическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

«Дефициты, возникшие в 2020 году в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга, в результате чего он вырос на 18% — впервые с 2016 года. На фоне снижения собственных доходов возросла и относительная долговая нагрузка на бюджеты регионов», — отмечается в обзоре.

Аналитики замечают, что дефициты по итогам 2020 года обусловлены усилиями властей по сдерживанию пандемии и связанным с этим ростом социальных расходов, направленных на поддержку населения и бизнеса. Согласно предварительной оценке Минфина России, совокупный дефицит российских субъектов по итогам 2020 года составил порядка 677 млрд рублей (для сравнения — 2019 год регионы закончили с совокупным профицитом на уровне около 16 млрд, 2018-й — с профицитом в 492 млрд).

«В сложившихся условиях произошел рекордный с 2013 года рост абсолютной величины совокупного долга субъектов Российской Федерации — на 1 января 2021 года он составил, по данным Минфина России, 2,496 млрд рублей. Таким образом, тенденция последних трех лет к снижению величины совокупного долга российских регионов была преломлена», — сказано в обзоре.



По оценкам АКРА, в 2021 году рост совокупной долговой нагрузки российских субъектов замедлится, но не остановится. Определяющим фактором будет являться способность регионов сдерживать возросшие в период борьбы с пандемией расходы бюджета, в первую очередь на здравоохранение и социальную политику. «Безусловно, увеличение абсолютного размера долга в условиях ограниченного роста доходов бюджетов будет оказывать негативное давление на кредитоспособность субъектов, особенно тех, чья долговая нагрузка и до пандемии была высокой», — предупреждают эксперты.

По мнению АКРА, в сложившихся обстоятельствах важно не допустить роста рисков рефинансирования — ситуации, когда значительная часть долга субъектов окажется краткосрочной, так как при сбалансированном графике погашения увеличение долговой нагрузки не окажет столь существенного влияния на кредитное качество субъектов.

