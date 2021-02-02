ВТБ запустил уникальный на рынке онлайн-сервис «Умные сбережения», который позволяет подбирать портфель из сберегательных и инвестиционных продуктов в мобильном и интернет-банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиент выбирает стратегию, сумму и срок вложений, а сервис предлагает оптимальный портфель инструментов. В подборе участвуют вклады, накопительный счет, облигации ВТБ и ОФЗ-н. В процессе оформления клиенту в рамках одного сценария открываются все подобранные продукты», — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту нужно в разделе «Услуги» «ВТБ Онлайн» выбрать «Умные сбережения». «Новый сервис поможет наиболее выгодно вложить деньги, исходя из целей клиента, получить максимальный доход, сделать первые накопления, накопить на пенсию, создать «подушку безопасности» или обеспечить защиту капитала», — сказано в сообщении.

Сервис рассчитает общую доходность портфеля и сумму потенциального дохода. Клиент может ознакомиться с составом портфеля и детальной информацией о каждом продукте. А при желании — подобрать другой портфель, изменив параметры выбора.

На текущий момент сервис доступен только клиентам с брокерскими счетами. Минимальная сумма вложений составляет 120 тыс. рублей.