Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, в декабре составил 70,3 тыс. рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5%. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (149,8 тыс. рублей), Московской области (113,1 тыс.), Санкт-Петербурге (92,1 тыс.), Приморском (82,9 тыс.) и Хабаровском (80,1 тыс.) краях. Наименьшее значение данного показателя было отмечено в Алтайском крае (47,7 тыс. рублей), Челябинской (49,4 тыс.) и Кемеровской (51,4 тыс.) областях, а также в Пермском крае (51,7 тыс.).

Наиболее серьезную динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, роста доступности ипотеки для населения) демонстрируют Ставропольский край (-12,9%), а также Нижегородская (-8,8%), Иркутская (-8%) и Волгоградская (-7%) области. Увеличение показателя рекомендованного семейного дохода было зафиксировано в Хабаровском крае (+10,7%), Московской области (+8,5%), Санкт-Петербурге (+4,8%) и Самарской области (+3,7%). В Москве данный показатель за год снизился на 5,4%.