Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности главы банка «Зенит» Александра Тищенко. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено 1 февраля 2021 года и пока не вступило в законную силу.

Постановление в отношении председателя правления «Зенита», предусматривающее штраф, вынесено по статье 15.20 КоАП РФ («Воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами»).

«Воспрепятствование эмитентом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5, 8 и 10 статьи 15.23.1 настоящего кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей», — гласит статья.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.