«ВЭБ.РФ» рассчитывает взыскать с Украины убытки в рамках спора по Проминвестбанку («дочке» российской госкорпорации) после промежуточного решения Стокгольмского арбитража по признанию ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства. Об этом журналистам через пресс-службу «ВЭБ.РФ» заявил главный юрист госкорпорации Игорь Краснов.



31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ.РФ и Украиной.

«Арбитры признали «ВЭБ.РФ» инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной. По мнению состава арбитража, «ВЭБ.РФ» соответствует всем требованиям, предъявляемым к инвестору по данному соглашению. При этом, вопреки доводам Украины, состав арбитража отказался признавать «ВЭБ.РФ» государственным органом или частью государства. <…> Теперь, когда были устранены все сомнения в правомерности иска «ВЭБ», третейский суд рассмотрит претензии «ВЭБ.РФ» по существу. Мы ожидаем, что арбитры рассмотрят требования «ВЭБ» и взыщут убытки, причиненные «ВЭБ.РФ» незаконными действиями украинских властей», — уточнил Краснов.

Кроме того, арбитры пришли к выводу, что «ВЭБ.РФ» исполнил обязанность по мирному урегулированию спора. Согласно решению суда, уведомление, которое «ВЭБ.РФ» направил ряду высших должностных лиц Украины, было надлежащим, и госкорпорация пыталась добросовестно урегулировать имеющиеся разногласия, добавил юрист.

«При этом действия самой Украины были сочтены противоречащими требованиям Двустороннего инвестиционного соглашения. Украина неправомерно игнорировала попытки «ВЭБ.РФ» разрешить конфликт путем переговоров, а потом заявила формальные и необоснованные возражения против юрисдикции состава арбитража. Одновременно Украина продолжала агрессивные действия в отношении Проминвестбанка, подчеркивая невозможность мирного урегулирования данного спора», — указал Краснов.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.



В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. «ВЭБ.РФ» считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.