Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне «ruA». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на кредитный портфель юрлиц, ИП и физлиц по состоянию на 1 января 2021 года приходится около 62% активов банка. Приемлемая оценка структуры фондирования и ликвидной позиции обеспечена адекватным запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 23%, а покрытие ликвидными активами — 37% на 1 января 2021-го) на фоне высокой концентрации пассивной базы на вкладах населения (около 61% привлеченных средств), подавляющая часть которого проживает в одном регионе (порядка 75% приходится на Республику Крым).

Для банка характерны приемлемые показатели обеспеченности ссуд: покрытие ссудного портфеля юрлиц, ИП и физлиц обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 96% на 1 января 2021-го, заключили в «Эксперт РА».