СберБанк предупредил начинающих инвесторов о новой уловке мошенников. Злоумышленники обзванивают жертв, представившись инвестиционными консультантами Мосбиржи. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

«Новая уловка жуликов — звонок от имени сотрудника Мосбиржи. Они представляются трейдерами или аналитиками и предлагают купить акции, которые дают высокие проценты. Часто обзванивают именно начинающих инвесторов: многие из них пытаются зарабатывать на минутных колебаниях на рынке, поэтому их проще убедить», — указывается в материалах.

В СберБанке подчеркивают, что сотрудники Мосбиржи не имеют права звонить инвесторам и давать какие-либо советы. А также сама площадка не продает ценные бумаги физическим лицам, поскольку взаимодействует с частными инвесторами только через посредников, таких как банк или брокерская компания.

Помимо этого, мошенники зачастую действуют и от имени известных брокеров, предлагая открыть счет через «безопасную» ссылку.

«Платежное окно, которое откроется при переходе, очень похоже на форму настоящего банка или брокера. Разницу заметить трудно: это может быть другой номер лицензии или другая форма юридического лица (к примеру, ЗАО вместо ООО)», — отмечают в СберБанке.

Чтобы защититься от подобного мошенничества, СберБанк рекомендует игнорировать такие сообщения от незнакомцев и не переходить по ссылкам, которые они присылают.