Правительство поддержало законопроект депутатов о запрете для банков автоматически ставить отметки, подтверждающие согласие клиента с условиями договора и получением дополнительных услуг. Об этом рассказала «Парламентской газете» один из авторов инициативы, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Документ вносит поправки в закон о потребкредите: в нем предлагается уточнить, что заемщик должен выражать свое согласие с общими условиями кредитного договора или с получением дополнительных услуг только собственноручной подписью. Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается.

По словам Костенко, вписывать в закон такие уточнения приходится из-за участившихся попыток банков и других кредитных компаний оформить с клиентами шаблонные договоры. В таких бумагах в ряде граф уже заранее напечатаны отметки «х», «v» или «да», которые означают согласие человека с условиями кредитования или с тем, что к кредиту ему оформят страховку. «Эта практика недопустима, так как она ущемляет права заемщиков. На это неоднократно обращал внимание Роспотребнадзор, привлекая банки к административной ответственности за обман потребителей», — подчеркнула Костенко.

В делах по таким вопросам суд встает на сторону ведомства, добавила депутат. В пример она привела выдержки из материалов судебной практики, которые признают, что условия подобных договоров «не охвачены самостоятельной волей и интересом потребителя, поскольку согласие потребителя определено наличием напечатанного текста в анкете типографским способом, а не собственноручно».

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