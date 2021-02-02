Основные фондовые торги в РФ завершились ощутимым ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,1% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 360,25 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,57% — к отметке 1 398,99.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,85%, Московской биржи — на 2,2%, «Яндекса» — на 1,85%, «Полюса» — на 1,68%, «Магнита» — на 1,65%, Mail.ru — на 1,52%, СберБанка — на 1,21%, «Газпрома» — на 0,95%, МТС — на 0,77%, «Норникеля» — на 0,18%.



«К вечеру вторника российский рынок акций «зеленеет» оптимизмом. Фактор дорожающей нефти все же вытянул вверх и индексы, и акции», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рост цены на нефть в полной мере отражает общий настрой: Brent прибавил за сутки более 2,5% и приблизился к своему годовому максимуму. Пик внутри дня составил 58,05 доллара за баррель — впервые с начала пандемии. Нефть толкают вверх сразу несколько факторов: ожидания сезонного дефицита топлива в США, наступление холодов в Азии и Америке, а также новость о выполнении плана ОПЕК+ по удержанию квот на добычу. В ближайшие дни может быть достигнута планка в 60 долларов за баррель», — рассуждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Российский рынок акций находится в общей динамике с другими мировыми площадками, которые сегодня дружно прибавляют: в «зеленой зоне» торгуются биржи Азии, Европы и США. Позитивный настрой инвесторов обусловлен надеждами на скорое принятие пакета мер со стороны ФРС, а также снижением темпов пандемии в результате массовой вакцинации и, как следствие, более быстрым восстановлением глобальной экономики. Нефтяные котировки растут на данных о снижении добычи со стороны Саудовской Аравии и других стран — участниц альянса», — пишет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Согласно данным ТАСС (агентство ознакомилось с материалами технического комитета ОПЕК+, заседавшего 2 февраля), уровень исполнения сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ с мая, когда соглашение вступило в силу, по декабрь 2020 года составил 99% от плана. При этом у стран ОПЕК этот показатель в течение восьми месяцев был выше, чем у партнеров из стран, не входящих в ОПЕК, и составил в среднем 101%; у стран, не входящих в ОПЕК, — 96% от плана.



«На мировых фондовых биржах во вторник наблюдался ярко выраженный оптимизм, который затронул и российские площадки. Геополитический фактор пока отошел на второй план, и, возможно, такая ситуация сохранится до реакции западных стран на окончательный приговор Навальному. Краткосрочная техническая картина по российским акциям… улучшилась, но позитивный тренд может быть прерван в любой момент при поступлении негативных сигналов», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.