Рубль укрепил позиции по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

Кура доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,67 рубля, что на 48 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 91,01 рубля (минус 77 копеек).



В ходе сессии было проведено 60,6 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 8,1 тыс. сделок с евро на 424 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 75,31—76,11 рубля за доллар и 90,73—91,82 рубля за евро.

«Отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на фоне позитивного настроя мировых рынков в ожидании принятия масштабного пакета стимулирующих мер для экономики США. Кроме того, фактором поддержки рубля выступает дорожающая нефть. С 1 февраля Саудовская Аравия и ряд стран — участниц ОПЕК+ сокращают добычу на общий объем порядка 1,4 млн баррелей в сутки. В среду состоится заседание мониторингового комитета альянса, по итогам которого трейдеры и инвесторы ожидают позитивной информации о прогнозе спроса на энергоносители», — пишет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Рубль все еще ниже своих средних значений за последние месяцы. А с учетом роста цены на нефть можно ожидать, что доллар способен уйти ниже планки 74 уже в ближайшую неделю. При менее оптимистичном для рубля сценарии доллар в ближайшие дни закрепится в диапазоне 74,5—75 рублей, евро войдет в коридор 89,5—90 рублей», — рассуждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.