Российские банки в январе получили примерно на треть меньше заявок заемщиков-физлиц на реструктуризацию кредитов, чем в декабре прошлого года, свидетельствуют данные ЦБ.

Регулятор опросил 75 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021-го. В общей сложности за это время поступило 3 млн 277,2 тыс. обращений об изменении условий кредитного договора. При этом в период с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года поступило 73,7 тыс. заявок. По сравнению с показателем за 2—29 декабря 2020-го их число снизилось на 32,2%, в том числе из‑за новогодних каникул. Основной объем заявок на реструктуризацию пришелся на потребительские кредиты — около 64%.

На 27 января банками рассмотрено 98,7% поступивших заявок граждан, одобрены примерно 61% от рассмотренных. За период с 20 марта 2020 года по 27 января 2021 года банками проведена реструктуризация 1,8 млн кредитных договоров на общую сумму свыше 875 млрд рублей.

По причине неподтверждения заемщиками факта снижения дохода в течение установленного законом срока по состоянию на 27 января системно значимые кредитные организации аннулировали 35 тыс. требований кредитных каникул на общую сумму 11,7 млрд рублей.

Также в ЦБ сообщают, что по состоянию на 27 января 2021 года банкам поступило 40,7 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2019 года № 76-ФЗ.



За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 15,3 тыс. заявлений на сумму 40,6 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет более 90% от общего количества одобренных заявок. Отказы получены по 14,5 тыс. требований, в основном из‑за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита.