ЦБ разработал методические рекомендации по повышению качества оказания платежных услуг операторами электронных денежных средств (ОЭДС), пишет «Коммерсант» . Согласно документу, такие участники платежного рынка должны предоставлять клиентам до заключения договора памятку, где подробно описаны правила и положения предоставления услуг, с которыми подписавший договор клиент должен согласиться. Проект предлагает, что при любых изменениях условий обслуживания ОЭДС должен предупреждать клиента не позднее чем за 15 дней до даты их вступления в силу.

По мнению экспертов, повышение информированности граждан об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков повысит доверие к этому инструменту. Также смысл рекомендаций — больше прозрачности для пользователей электронных кошельков. Они направлены на защиту потребителей путем повышения их осведомленности о том, как используется информация о конкретной операции, о тарифах, комиссиях и как можно оспорить операцию, пояснили эксперты.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за сокрытие средств в электронных кошельках Документ, инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Как указано в комментарии Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) к проекту, документ ЦБ предусматривает включение в такую памятку очень широкого перечня сведений. Ассоциация предлагает рассмотреть возможность включения в памятку только самой существенной информации — в том числе, возможно, в графической форме, а объем памятки не должен превышать аналога листа А4. Также члены АЭД увидели потенциальные сложности в исполнении рекомендации сообщать клиентам об изменениях за 15 дней до даты вступления их в силу. Иногда такие изменения происходят по не зависящим от ОЭДС причинам, информирование о каждом таком факте, вероятно, будет избыточно и вызовет негативную реакцию у клиентов, считают там.

Глава ГК «Элекснет» Игорь Антонов обратил внимание на то, что в документе ЦБ даны четкие рекомендации по обеспечению ввода проверочной информации для незрячих клиентов (в виде аудио- и видеоинформации), то есть подтверждение операции биометрией. Он предполагает, что это положение может вызвать вопросы у участников рынка, так как ранее такого требования не было. Не до конца очевидны возможности его реализации в отдельных каналах продаж, уточнил эксперт.