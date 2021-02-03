Существенное наращивание госдолга России во время пандемии в прошлом году проблем для экономики не несет, ситуация достаточно устойчивая, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим», — прокомментировала Данилова вопрос о произошедшем в 2020 году наращивании госдолга, добавив, что текущий уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.



Поддержка отечественной экономики со стороны властей в 2020 году была беспрецедентной: из бюджета на эти цели направили около 9% ВВП, и Россия вошла в пятерку стран-лидеров по масштабу стимулирующих мер. Для этого Минфину пришлось занять рекордный объем денег на рынке, в результате чего госдолг вырос до 20% ВВП.