Самая популярная в России форма собственности — индивидуальный предприниматель (ИП) — имеет некую нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать ее просто так невозможно. Такое мнение высказал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Идея отменить ИП, сохранив самозанятых и юридических лиц, ранее была высказана экспертами Института экономики роста им. Столыпина, председателем наблюдательного совета которого является Титов.

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения, — отметил бизнес-омбудсмен. — Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях <…> — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. <…> Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность».

По словам Титова, кроме экономических и социальных интересов развития «есть еще люди». «И когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», — заключил он, добавив, что «когда-то надо будет менять очень многие вещи».

Глава ТПП выступил против изменения условий работы самозанятых на фоне жалоб ИП ИП считают, что находятся в условиях неравной конкуренции с самозанятыми.

Согласно разъяснениям, которые позже в среду, 3 февраля, распространила пресс-служба Титова, тема «упорядочения» организационно-правовых форм с их разделением по принципу «самозанятый — работодатель», затронутая в его интервью ТАСС, относится к дальней перспективе.

«Текущее состояние малого бизнеса в России не позволяет говорить об отмене льгот для него ни в какой форме (а налогообложение ИП с наемными работниками сегодня представляет собой безусловную льготу). Поэтому дискуссии о судьбе ИП как института смогут перейти в практическую плоскость не раньше, чем начнется устойчивый экономический рост и будут выполнены давно поставленные задачи по наращиванию доли малого и среднего бизнеса в ВВП. Хотя бы до минимальной европейской границы в 40%», — отметил бизнес-омбудсмен.