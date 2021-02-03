Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:14 мск понизился на 23 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился также на 23 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:24 мск курс доллара составил 75,99 рубля (минус 24 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 26 копеек и составил 91,47 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон. По его словам, ожидается укрепление рубля, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в начале сессии в район 76 рублей. Рубль достаточно вяло реагирует на внешний позитив, что говорит о низкой вероятности выхода вниз из диапазона 75—77,5 рубля. В случае ухудшения внешней конъюнктуры доллар может вновь перейти к росту и выйти в верхнюю половину данного коридора, который останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«Не исключено, что с утра рубль попытается отыграть часть вечерних распродаж, но в такой ситуации особых шансов на рост у российской валюты нет. Вполне вероятно, что сегодня возобновятся распродажи ОФЗ, после того как на прошлой неделе наметилась стабилизация рынка. В этом случае давление на рубль лишь возрастет. Ждем ухода пары доллар/рубль в район 78 в самой обозримой перспективе», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.